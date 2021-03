L’area fra via Tiziano Vecellio e via Indicatorio off limits dalle 5 alle 22, ordinanza del sindaco Fossi

SIGNA – Una nuova ordinanza del sindaco Giampiero Fossi e redatta da Polizia municipale signese. Per evitare gli assembramenti anti Covid, infatti, da domani, giovedì 25 marzo, l’area compresa fra via Tiziano Vecellio e via Indicatorio sarà off limits dalle 5 alle 22. Pertanto l’area pedonale antistante l’ingresso principale dei negozi, che comunque resteranno aperti, […]

SIGNA – Una nuova ordinanza del sindaco Giampiero Fossi e redatta da Polizia municipale signese. Per evitare gli assembramenti anti Covid, infatti, da domani, giovedì 25 marzo, l’area compresa fra via Tiziano Vecellio e via Indicatorio sarà off limits dalle 5 alle 22. Pertanto l’area pedonale antistante l’ingresso principale dei negozi, che comunque resteranno aperti, sarà delimitata da transenne e altri dispositivi di demarcazione della zona cosiddetta “soggetta a inibizione”. In pratica l’ordinanza dispone quanto segue: il divieto di accesso e stazionamento per le persone; è consentito l’attraversamento nei corridoi predisposti soltanto per accedere agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali legittimamente aperti; l’eventuale coda di persone in attesa di poter accedere agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali deve essere effettuata nel rispetto delle distanze minime interpersonali. Per i trasgressori, sempre come da ordinanza, multe da 400 a 1.000 euro, “nonché con le sanzioni accessorie ivi previste”.