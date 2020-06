Lascia l’auto in divieto di sosta e scambia l’identità: denunciato e multato per 5mila euro

SESTO FIORENTINO – Aveva lasciato l’auto in divieto di sosta e mostrato documenti con identità diversa: l’uomo è stato denunciato e multato per 5mila euro. Il fatto è accaduto martedì 9 giugno, intorno alle 9 del mattino, quando una pattuglia della Polizia Municipale ha sanzionato per divieto di sosta una BMW X5 parcheggiata nell’area pedonale […]

SESTO FIORENTINO – Aveva lasciato l’auto in divieto di sosta e mostrato documenti con identità diversa: l’uomo è stato denunciato e multato per 5mila euro. Il fatto è accaduto martedì 9 giugno, intorno alle 9 del mattino, quando una pattuglia della Polizia Municipale ha sanzionato per divieto di sosta una BMW X5 parcheggiata nell’area pedonale di via Cavallotti.

Il proprietario dell’auto, sopraggiunto mentre gli agenti redigevano il verbale, ha fornito su richiesta le proprie generalità, i documenti di identità e la patente. Quest’ultima agli agenti è parsa immediatamente appartenere ad un’altra persona, assai più giovane e di diverso aspetto; la conferma dello scambio è arrivata in seguito ad un controllo effettuato in collaborazione con la Polizia di Stato.

L’uomo è stato quindi denunciato per sostituzione di persona e falsa attestazione della propria identità. Il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e gli è stata comminata una multa di 5000 euro per guida senza patente, oltre, ovviamente, a quella per divieto di sosta.