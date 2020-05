“Lascia o prendi”, la spesa sospesa dell'”Officina dei giovani” non si ferma

SIGNA – Dopo oltre due mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, siamo finalmente tornati quasi alla normalità. Senza autocertificazione e altre limitazioni. Una normalità che, però, non è per tutti. soprattutto per chi sta attraversando un momento di difficoltà, accentuata purtroppo dal virus. Non a caso, nel Comune di Signa, l’”Officina dei giovani” ha deciso di dare […]

SIGNA – Dopo oltre due mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, siamo finalmente tornati quasi alla normalità. Senza autocertificazione e altre limitazioni. Una normalità che, però, non è per tutti. soprattutto per chi sta attraversando un momento di difficoltà, accentuata purtroppo dal virus. Non a caso, nel Comune di Signa, l'”Officina dei giovani” ha deciso di dare seguito alla propria iniziativa denominata “Lascia o prendi”, che ha coinvolto numerosi esercizi commerciali del territorio nel settore alimentare. Una “spesa sospesa” che in questo periodo ha aiutato tante persone. “Da soli – spiegano – non possiamo fare molto, abbiamo bisogno di tutti voi. Abbiamo bisogno della vostra generosità, del vostro aiuto, non per noi stessi, ma per qualcuno che a causa di questa situazione non riesce ad andare avanti, non sa come fare con i propri figli. Sono queste le famiglie che hanno bisogno di altre famiglie. Insieme possiamo affrontare questo momento, ma solo se continuiamo a rispettare le regole e apriamo il nostro cuore”.