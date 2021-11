Lascia un paio di scarpe rosse di fronte alla sede della Pubblica Assistenza di Campi per dire no alla violenza contro le donne

CAMPI BISENZIO – Lasciare un paio di scarpe rosse di fronte alla loro sede di via Orly. E’ questo l’appello/invito lanciato alla cittadinanza dalla Pubblica Assistenza di Campi per ribadire il no alla violenza contro le donne in occasione della giornata del 25 novembre. “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – […]

CAMPI BISENZIO – Lasciare un paio di scarpe rosse di fronte alla loro sede di via Orly. E’ questo l’appello/invito lanciato alla cittadinanza dalla Pubblica Assistenza di Campi per ribadire il no alla violenza contro le donne in occasione della giornata del 25 novembre. “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – spiegano dalla Pubblica Assistenza di Campi – è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Il colore che la identifica in Italia e in altri Paesi è il rosso e uno dei suoi oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a raffigurare le vittime di violenza e femminicidio”.

“Per questo – aggiungono – invitiamo i cittadini, soci e volontari, a celebrare questa giornata lasciando un paio di scarpe rosse davanti al Circolo Gn i Gni di via Orly dalle 8 alle 19 del 25 novembre, a simboleggiare il ripudio verso ogni forma di violenza sulle donne, solidarietà alle vittime di femminicidio e a ogni donna che ha conosciuto e subito azioni brutali e violente, ritenendole un problema di sanità pubblica oltre che di violazione dei diritti umani. L’associazione quindi invita a partecipare alle 17.30 al presidio colorato di rosso in piazza Dante a Campi Bisenzio”.