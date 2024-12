“Lasciato da un incivile”, prosegue la campagna di Alia Multiutility. A Campi Bisenzio rimossi 70 sacchi di rifiuti abbandonati

CAMPI BISENZIO – Ripulita una strada comunale bloccata da oltre 70 sacchi di scarti tessili e pellame. Questo il primo risultato dell’azione di “Guerrilla marketing”, promossa da Alia Multituility a fianco dell’amministrazione comunale nel territorio di Campi Bisenzio. Un’attività organizzata per sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono dei rifiuti, che fa parte, spiegano da Alia, di una serie di “strategie di comunicazione originali, che partono dal basso e puntano a responsabilizzare i cittadini nella segnalazione di comportamenti scorretti”.

Protagonista della mattinata, trascorsa a fianco degli ispettori ambientali di Alia e alla presenza deli rappresentanti dell’amministrazione comunale, la Polizia municipale, in particolare gli agenti del reparto di Polizia ambientale, preziosi nella loro attività di ispezione e verifica in occasione del ritrovamento del consistente abbandono di scarti di produzione tessile e pellami tra via delle Cicogne e via Chiella. Al momento le indagini sono in corso; i rifiuti sono stati rimossi da un mezzo con granchio di Alia e la strada, che era completamente ostruita, riaperta. Le attività si sono quindi spostate in via Prunaia, dove sono stati rinvenuti materiali edili, ingombranti e scarti attribuibili a utenze domestiche, su cui gli ispettori ambientali hanno posizionato un appariscente adesivo con il claim della campagna di Alia “Ritiro in corso. Lasciato da un incivile!”, che ha richiamato l’attenzione di tanti cittadini che si sono soffermati per assistere alle attività in corso e chiedere informazioni.

“Abbiamo scelto di effettuare azioni di comunicazione non convenzionale, ripartendo dalla Piana fiorentina, contro gli atti incivili compiuti da chi lascia i rifiuti per strada, disinteressandosi della pulizia e del decoro del territorio – commenta il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra – e siamo convinti che possano essere utili per tenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali e per ricordare che serve un impegno collettivo per scoraggiare comportamenti sbagliati. Come? È semplice; se vi trovate di fronte ad un abbandono, un cassonetto pieno o malfunzionante utilizzate Aliapp per fare una segnalazione e permetterne una gestione efficace”.

“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti non è solo una questione di degrado estetico, ma un atto di mancanza di rispetto verso l’intera comunità, – ha aggiunto il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – iniziative che combinano interventi immediati e campagne di sensibilizzazione innovative come il “Guerrilla marketing” sono fondamentali per promuovere un cambiamento culturale e responsabilizzare i cittadini. Continueremo a lavorare per rafforzare il controllo sul territorio, incentivare la prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza, perché l’ambiente è un bene comune che merita il massimo rispetto. È importante ricordare che ogni cittadino ha un ruolo cruciale in questa battaglia: segnalare comportamenti incivili tramite strumenti come Aliapp è un gesto semplice ma di grande valore”.

“L’intervento, effettuato con grande professionalità dagli ispettori ambientali di Alia e dal reparto di Polizia ambientale della nostra Polizia municipale, è il primo risultato concreto della campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti sul territorio, – ha concluso l’assessore all’ambiente, Andrea Cavaciocchi – l’abbandono indiscriminato di rifiuti è un problema che non possiamo tollerare: rappresenta non solo un danno per l’ambiente, ma anche un costo per l’intera collettività. Vogliamo informare e responsabilizzare i cittadini, mostrando concretamente che il nostro impegno per un territorio più pulito è quotidiano e condiviso”. L’iniziativa di “Guerrilla marketing”, infatti, è inserita nel piano di lancio di Aliapp, l’applicazione di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, che permette ai cittadini di effettuare segnalazioni di vario genere (comprese quelle relative ai rifiuti abbandonati), prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui è attivo il servizio porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino, richiedere un servizio commerciale e tanto altro ancora.