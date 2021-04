L’assessore Spinelli al presidio Rsa Sereni orizzonti: “Salvaguardare la qualità del lavoro”

FIRENZE – L’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli ha visitato questa mattina il presidio organizzato in piazza Salvemini, a Firenze, dai lavoratori e dalle lavoratrici delle Rsa Sereni orizzonti (una struttura, Villa I Pitti, è presente sul territorio signese, nella foto), in sciopero per l’intera giornata. “Ho voluto portare un messaggio di solidarietà alle maestranze […]

FIRENZE – L’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli ha visitato questa mattina il presidio organizzato in piazza Salvemini, a Firenze, dai lavoratori e dalle lavoratrici delle Rsa Sereni orizzonti (una struttura, Villa I Pitti, è presente sul territorio signese, nella foto), in sciopero per l’intera giornata. “Ho voluto portare un messaggio di solidarietà alle maestranze di un settore estremamente delicato, – ha spiegato l’assessore – il lavoro nelle Rsa in quest’anno di pandemia è stato ancora più difficile di sempre”.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl su numerose tematiche come il rispetto dei contratti, dei parametri di assistenza, dei livelli di inquadramento e più in generale sulla qualità del lavoro. “Proprio per affrontare la questione centrale della qualità del lavoro nelle Rsa – ha aggiunto l’assessore – nei giorni scorsi ho costituito un tavolo con le organizzazioni sindacali regionali. Sarà un lavoro di monitoraggio molto importante e un confronto che continuerà anche nei prossimi mesi, perché la qualità del lavoro e delle sue condizioni è la prima garanzia di qualità del servizio rivolto agli anziani ospiti delle strutture della nostra regione”. Lo sciopero del personale della Sereni Orizzonti ha riguardato sei strutture di assistenza anziani nel territorio fiorentino, per un totale di oltre 300 posti letto, e nelle quali sono oltre 200 i lavoratori impiegati.