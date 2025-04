L’associazione Ban Slout Larbi (Saharawi) ricorda Papa Francesco

SESTO FIORENTINO – L’associazione Ban Slout Larbi ricorda Papa Francesco. Sesto Fiorentino è stata la prima città europea a sottoscrivere, nel 1984, un patto di amicizia con una città Saharawi, Mahbes, e sede della rappresentanza in Toscana della Rasd. “Oggi perdiamo un papa che come pochi altri ha speso la sua autorevolezza e il suo magistero per la pace e per la giustizia tra i popoli.afferma Sandro Volpe, presidente dell’associazione Ban Slout Larbi di Sesto Fiorentino. Per due volte, nel 2018 e nel 2023, lo abbiamo incontrato insieme ai piccoli ambasciatori di pace, i bambini Saharawi che ogni estate sono ospiti di Sesto e della Toscana. Testimoni di una ingiustizia che il popolo Saharawi subisce da mezzo secolo, nell’ultima colonia d’Africa dove, purtroppo, da alcuni anni la diplomazia e il diritto hanno lasciato il posto alle armi. Oggi è un giorno triste per tutte le persone che, come Papa Francesco, ogni giorno lavorano per costruisce un mondo di pace. Da domani, come cittadine e cittadini e come amiche e amici del popolo Saharawi raccoglieremo il testimone del suo insegnamento e del suo esempio per continuare a lottare per un futuro di libertà per il popolo Saharawi e per tutti i popoli oppressi”.