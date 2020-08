L’associazione Intercomunale Anziani gestirà per 14 anni Le Gorette di Cecina

SESTO FIORENTINO – Per i prossimi 14 anni l’associazione Intercomunale anziani gestirà Le Gorette di Cecina. Le Gorette è la struttura di proprietà dei Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio che ogni anno ospita i soggiorni estivi per la terza età e numerose attività ricreative e di socializzazione.

L’assegnazione è avvenuta in seguito alla proposta di coprogettazione avanzata dall’associazione, in risposta al nuovo bando per la gestione redatto sulla base delle nuove possibilità offerte dal Codice del Terzo Settore. Oltre a gestire la struttura, l’associazione valorizzerà l’immobile con un investimento di 300mila euro per la manutenzione e il miglioramento. Le attività tradizionalmente svolte a “Le Gorette” saranno confermate e sarà ampliata la platea anagrafica a cui sono rivolte.

Nell’esprimere la propria soddisfazione, le Amministrazioni comunali di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano ricordano come l’esperienza de Le Gorette rappresenti una realtà importante per tutto il territorio. Per centinaia di anziani costituisce un’opportunità di socializzazione e di svago aperta veramente a tutti, anche a chi non potrebbe permettersi una vacanza. I tre Comuni sottolineano inoltre come l’impegno preso dall’associazione sia molto importante, non solo dal punto di vista economico, ma anche del coinvolgimento dei volontari, il cui apporto è indispensabile per lo svolgimento dei soggiorni. Particolarmente significativo e rassicurante è poter contare su una realtà che si è data un orizzonte temporale ampio, anche in un ambito spesso fragile come quello del volontariato.

Particolare soddisfazione viene espressa dal Comune di Sesto Fiorentino, ente capofila, che attraverso l’assessorato competente ha curato il bando il cui esito conferma le capacità progettuali di una delle più importanti realtà associative dei tre comuni. Particolarmente rilevante è essere riusciti a cogliere pienamente le novità normative, andando ben oltre il semplice affidamento e avviando insieme al soggetto affidatario un vero e proprio percorso di valorizzazione. L’esperienza, tra le prime, sarà inclusa in una raccolta di buone pratiche curata dalla Regione Toscana e di prossima pubblicazione.