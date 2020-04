L’associazione islamica dona 3mila euro, l’Ugic (giovani cinesi) dona le mascherine

SESTO FIORENTINO – Donate al Comunedi 3mila euro da parte dell’Associazione Islamica di Sesto Fiorentino, mentre questa mattina una delegazione dell’UGIC (unione giovani italo cinesi) ha consegnato al sindaco Lorenzo Falchi un lotto di mascherine da destinare alle associazioni di volontariato impegnate in vari servizi in città.

“Due gesti di generosità che si aggiungono ai tanti aiuti, economici e non, arrivati in queste settimane”. Scrive il sindaco Falchi sul social Facebook.

Per chi vuole donare il Comune ha istituito una raccolta fondi per aumentare le misure di sostegno ai cittadini in difficoltà economica. Per contribuire è possibile donare a mezzo bonifico all’IBAN IT 44 L 03599 01800 000000137900 intestato a Tesoreria Comunale, causale “Emergenza Covid19 Nessuno rimanga indietro”.