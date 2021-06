L’associazione Mara Baronti ricorda la politica sestese e organizza una cena a Padule

SESTO FIORENTINO – E’ nata l’associazione Mara Baronti, dedicata a una delle donne che, nella Sesto degli anni ’70, ha rappresentato il nuovo della politica della sinistra di allora. Mara Baronti è morta nel settembre del 2014 dopo una malattia. L’associazione raggruppa le donne della Piana Fiorentina che, si legge nella nota di presentazione “ha sentito l’esigenza di avere un punto di riferimento di ascolto e aiuto per donne in difficoltà. Il territorio cui ci rapportiamo è volutamente ampio, da Sesto Fiorentino a Prato passando per Campi Bisenzio e Calenzano, dove i riferimenti per questo tipo di supporto spesso non sono conosciuti”.

Per sostenere l’associazione il 24 giugno alle 20 al circolo di Padule l’associazione organizza una cena.

“Abbiamo quindi pensato di costituirci in una un’associazione trasversale – prosegue la nota – che avesse come finalità la creazione di una rete e, dopo una bella chiacchierata al femminile ed aver consultato la famiglia, è nata l’idea di chiamarci “Associazione Mara Baronti”, per ricordare una indimenticata compagna di viaggio, attenta per tutta la sua vita alla “questione femminile”, che molte di noi ricordano con affetto e che ci ha lasciate nel 2014”.

L’associazione ha aperto una pagina Facebook

https://www.facebook.com/associazionemarabaronti/?ref=pages_you_manage e per informazioni mette a disposizione una mail associazionemarabaronti@gmail.com