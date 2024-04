L’associazione Matteo Patrizi gestirà gli spazi del Parco della Piana

SESTO FIORENTINO – L’area verde del Parco della Piana diventerà un punto di riferimento per l’estate dei sestesi grazie all’impegno dell’associazione Matteo Patrizi che insieme a 35 partner ha dato vita ad una rassegna di eventi “green” per tutte le età. L’associazione è nata per volere dei genitori di Matteo, il trentenne che in moto due […]

SESTO FIORENTINO – L’area verde del Parco della Piana diventerà un punto di riferimento per l’estate dei sestesi grazie all’impegno dell’associazione Matteo Patrizi che insieme a 35 partner ha dato vita ad una rassegna di eventi “green” per tutte le età. L’associazione è nata per volere dei genitori di Matteo, il trentenne che in moto due anni fa, perse la vita in un incidente stradale e da parte di Hangar42 che gestisce la pista kart indoor di Calenzano, entrambe già molto attive in azioni di solidarietà sul territorio.

Il progetto per rendere lo spazio verde del Parco della Piana di via del Pantano, ancora poco apprezzato e conosciuto, un vero parco di attività per famiglie e non solo mette sul piatto laboratori per bambiini, passeggiate, musica, spettacoli, letture. Sono previsti appuntamenti periodici con Lama e Alpaca, una scuola di mountain bike per bambini in occasione del Tour de France a Firenze, un orto didattico per i laboratori con famiglie e scuole e poi teatro, musica, libri e scoperta delle aree circostanti. Oltre al chiosco saranno organizzate escursioni per scoprire l’ambiente circostante e occasioni di divertimento e relax. L’area sarà affidata al gruppo di associazioni per i prossimi cinque anni.

“La risposta della comunità sestese a questo progetto è andata oltre ogni aspettativa – spiegano Maurizia ed Egidio, genitori di Matteo – Lo dimostrano la quantità ma soprattutto la qualità di adesioni di organizzazioni partner di GreenUp42. Adesso l’obiettivo per i prossimi cinque anni è di allargare la squadra, facendo diventare questo luogo uno spazio conosciuto e amato”.

L’apertura della nuova stagione del Parco della Piana sarà aperta ufficialmente con una festa in programma per sabato 20 e domenica 21 aprile. Il via alle attività sarà sabato alle 10: i bambini dai 3 ai 12 anni potranno mettere a dimora una piantina per poi seguirla fino a che non sarà cresciuta; sempre alle 10 si terrà una visita ai laghi del parco dove si potranno ossservare gli animali nel loro habitat naturale. Seguiranno concerti, laboratori di disegno, letture, mentre nel pomeriggio si potrà partecipare al plogging la passeggiata per ripulire il parco. La domenica alle 9.30 si potrà partecipare alla corsa collettiva e nel pomeriggio oltre ai laboratori per tutti, ci sarà l’incontro con l’alpaca e la muisca per rilassarsi.

Ecci il programma delle due giornate

20 APRILE

10 – 11 PER FARE UN ORTO (BAMBINI 3 – 12 ANNI)

Pianta la tua piantina, metti un cartellino e torna per raccoglierla quando è pronta. A cura dell’Associazione Vivere gli orti della Piana

10 – 12 VISITA AI LAGHI

I nostri vicini di parco vi accompagnano alla scoperta del Parco della Piana, cercando di scorgere ed osservare uccelli e altri animaletti nel loro habitat naturale. A cura di Legambiente Sesto Fiorentino

10 – 18 SCUOLA DI MTB (BAMBINI 6 – 12 ANNI) BICI E CASCO NECESSARI

Sgommate, salite e discese… imparare a pedalare, con gli istruttori qualificati della nostra scuola di ciclismo fuoristrada per bambini. A cura di M.A.S.T.

11 – 12 YOGA PER BAMBINI (BAMBINI 3 – 6 ANNI)

Yoga per bambini? Certo, non c’è momento migliore per scoprire il corpo, imparare a respirare, mantenere la flessibilità e magari…rilassarsi! Un’immersione attraverso le storie con le asana e una piccola attività artistica. A cura di Balyayoga

11 – 12 DISEGNARE UN ALBERO, LETTURA E LABORATORIO (BAMBINI 5 – 10 ANNI)

Un laboratorio diviso in due parti: prima una lettura animata del libro “Disegnare un albero” di Bruno Munari e poi, a gruppetti, la realizzazione di un proprio albero. A cura di Verdiana Network

12:30 PICCOLO GRANDE CONCERTO

Che festa è senza un po’ di musica? E allora… balla! A cura della Big Band della Scuola di Musica Bruno Bartoletti di Sesto Fiorentino

14.30 – 15.30 DISEGNARE UN ALBERO, LETTURA E LABORATORIO (5 – 10 ANNI)

Un laboratorio diviso in due parti: prima una lettura animata del libro “Disegnare un albero” di Bruno Munari e poi, a gruppetti, la realizzazione di un proprio albero. A cura di Verdiana Network

15 – 17 PLOGGING (OVVERO PULIAMO IL PARCO INSIEME)

Non tutti amano il Parco della Piana come noi e ci abbandonano ogni tipo di rifiuto. Per questo, armati di guanti, pinze e sacchi faremo un giro per tutto il parco, raccogliendo per Alia quello che troveremo. A cura di CAI Sesto Fiorentino, La Racchetta Sesto FIorentino, Pro Loco Sesto Fiorentino, Plogging Sesto Fiorentino

16 – 17 CHE STORIA! LABORATORIO DI LETTURA (BAMBINI 7-11 ANNI)

Presentazioni animate dei libri “Che storia!” Il riscaldamento globale” (edizioni EL) e ”SoS acqua” (Einaudi ragazzi) con l’autore Sergio Rossi. A cura di Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino

16 -17 PROVA DI TAI CHI CHUAN (ADULTI)

Una lezione aperta e la possibilità di provare una disciplina a metà tra l’arte marziale e la ginnastica. A cura di Associazionismo Sestese

17 – 18 PALCO LIBERA TUTTI – ZERA

Il palco è uno strumento…non un traguardo. Laboratorio di teatro per famiglie per liberarsi da preoccupazioni e problemi. A cura di Associazione Zera

Dalle 18 – DJ SET

21 APRILE

9:30 CORSA COLLETTIVA (ADULTI)

Come per tutto, anche un allenamento insieme è meglio. Nessuna gara (per ora) solo una bella sgambata tutti insieme. A cura di Club Ausonia e G.S. Il Fiorino ASD

10 – 11 VISITA AI LAGHI

I nostri vicini di parco vi accompagnano alla scoperta del Parco della Piana, cercando di scorgere ed osservare uccelli e altri animaletti nel loro habitat naturale. A cura di Legambiente Sesto Fiorentino

10 – 11 PER FARE UN ORTO (BAMBINI 3 – 12 ANNI)

Pianta la tua piantina, metti un cartellino e torna per raccoglierla quando è pronta. A cura dell’Associazione Vivere gli orti della Piana

10 – 11 LETTURE PER BAMBINI E FAMIGLIE

Mamme e babbi che leggono per i bambini dai 2 ai 5 anni, ma anche per i loro fratelli, sorelle, amichetti più grandi e più piccoli, genitori, nonni… A cura di Genitori da Favola

11 – 12 IN FRIGO VERITAS – LABORATORIO CALAMITE

Molto più che semplici calamite. Un laboratorio per creare il proprio magnete e vantarsene con gli amici. A cura della Cooperativa Convoi

14:30 – 17 LABORATORIO COLLAGE (5 – 12 ANNI)

Forbici, colla, cartoncini e ritagli di giornale per immaginarsi un mondo un po’ impiastricciato ma tutto nostro. A cura di Garage Collage

15.30 – 18 GIOCO LIBERO – LUDISSEA 42, KRAKEN, GAMELOT

Partire all’avventura è sempre possibile con un dado in mano! E quindi partiamo.. giochi da tavolo e di ruolo liberi o guidati per tutto il pomeriggio. A cura di Ludissea 42, Gamelot- Il regno dei giochi, Kraken GDR

16:30 FACCIAMO STORIE, LABORATORIO IMMERSIVO

Bambini e adulti insieme raccontano la storia attraverso giochi e danze. Si apre il mondo immaginario attraverso il corpo, si compongono i personaggi, e le emozioni dei personaggi aiutano i bambini nella espressione e gestione delle proprie. I giochi di ritmo e melodia creano lo spazio magico. A cura di Socialisarte

18 POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA (ADULTI)

Un reading può salvare il pianeta? Noi ci proviamo con i gruppi di lettura “Leggo femminista” e “Jane Austen”. A cura di Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino

18 PIACERE, ALPACA

Avete mai incontrato un alpaca? E un lama? Un po’ di presentazioni e di storia con questi stupendi animali, per vederli da vicino e imparare qualcosa di più su questi splendidi animali. A cura di MioAlpaca

Dalle 18 – DJ SET