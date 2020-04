Lastra a Signa: 27 i contagi dall’inizio dell’emergenza

LASTRA A SIGNA – A seguito degli ultimi bollettini, di ieri e oggi, trasmessi dalla Asl Toscana Centro, sono stati registrati altri 4 casi di cittadini positivi al Coronavirus a Lastra a Signa. Sono in tutto 27, quindi, i lastrigiani contagiati dall’inizio dell’emergenza a oggi, tutti seguiti dal servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale. Di questi 27 cittadini nei giorni scorsi si sono verificate 3 guarigioni virali, ovvero persone che sono risultate negative per due volte al tampone a distanza di 48 ore e altre guarigioni cliniche, ovvero persone che non hanno più sintomi ma sono in attesa del tampone di verifica. Purtroppo a Lastra a Signa si è verificato anche un decesso causato da Coronavirus.