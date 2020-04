Lastra a Signa: 28 i contagi da inizio emergenza. Tre le guarigioni virali

LASTRA A SIGNA – A seguito della comunicazione di ieri della Asl è stato registrato un altro caso di un cittadino lastrigiano positivo al Covid-19. Sono in tutto 28, quindi, i contagi dall’inizio dell’emergenza (di cui 3 guarigioni virali), tutti seguiti dal servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale

“E’ iniziata ieri anche sul nostro territorio – si legge sulla pagina Facebook del Comune – la distribuzione delle mascherine a cura della Regione Toscana davanti alle farmacie del territorio e al Centro commerciale Coop di via Santa Maria a Castagnolo. Vengono assegnate 5 mascherine alla volta per singolo componente familiare (età superiore a 6 anni) e possono essere ritirate da un componente della famiglia per tutti. Occorre presentare la tessera sanitaria o codice fiscale. Le mascherine, una volta usate, vanno smaltite nell’indifferenziato”. Nella giornata di oggi, martedì 21 aprile, “daremo comunicazione specifica delle modalità con cui poter richiedere i contributi a sostegno del pagamento affitto a seguito dell’emergenza Covid-19”.