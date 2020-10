Lastra a Signa: alloggi al Centro Sociale Residenziale. Pubblicato il bando per il 2020

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato, sul sito web del Comune di Lastra a Signa, il bando 2020 per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale. Il bando sarà aperto fino al 7 dicembre 2020 compreso. I requisiti per poter partecipare sono: aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato, sul sito web del Comune di Lastra a Signa, il bando 2020 per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale. Il bando sarà aperto fino al 7 dicembre 2020 compreso. I requisiti per poter partecipare sono: aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, essere residenti nel Comune di Lastra a Signa da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda, essere autosufficienti a livello fisico e psichico. Ulteriori requisiti sono: avere una situazione economica non superiore alla soglia di euro 40.000 di valore Isee (nel precedente bando la soglia era 20.000 euro), non essere o esser stato proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 50%, di unità immobiliari ad uso abitativo nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l’impossibilità di risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti.

“Quest’anno abbiamo inserito una novità nel bando – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – ovvero l’innalzamento della soglia fino a 40.000 euro di Isee tra i requisiti che occorre possedere per poter partecipare, questo significa che un maggior numero di persone potranno accedere al Centro Sociale anche se rimane nostra priorità quella di privilegiare i cittadini che sono in difficoltà economica. Si conferma la vocazione di apertura del Centro come luogo di socializzazione, inclusione e allo stesso tempo di prevenzione all’invecchiamento precoce, favorendo l’autonomia e l’autosufficienza della persona”.

Gli interessati dovranno presentare domanda compilando unicamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Lastra a Signa e riconsegnarli a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune, 17 dal lunedì al sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.40, inviandola per posta a mezzo raccomandata a/r a Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune 17 – cap 50055; tramite posta elettronica certificata a comune.lastra-a-signa@pec.it o per posta elettronica ordinaria all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it. In considerazione delle misure di sicurezza anti-contagio, si raccomanda se possibile l’invio della domanda per posta elettronica. I moduli possono essere reperiti sul sito internet del Comune di Lastra a Signa: www.comune.lastra-a-signa.fi.it, presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune 17 dal lunedì al sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.40, presso gli uffici dei Servizi di cura e sviluppo della persona in via Togliatti, 41 nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 055/3270148-