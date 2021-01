Lastra a Signa: amministrazione comunale, scuola e Comitato genitori a confronto dopo il rinnovo delle cariche

LASTRA A SIGNA – Nei giorni scorsi il sindaco Angela Bagni, l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini (nella foto) e la dirigente dell’istituto comprensivo Eleonora Marchionni hanno incontrato in modalità videoconferenza il Comitato genitori di Lastra a Signa, l’organo elettivo composto dai genitori dei bambini e ragazzi che frequentano le scuole di Lastra a Signa. All’incontro ha partecipato anche Massimo Galli, presidente del consiglio d’istituto.

Il Comitato genitori, infatti, ha recentemente cambiato e rinnovato le sue cariche: il presidente è Alessandro Giovannini, Samanta Baldini la vice-presidente, Martina Gheri la referente comunicazioni, Daniela Arena il segretario, Marc Pestelli il tesoriere, Daniele Ravaioli il referente lavori, Simona Bagni la referente mensa, Simona Bigalli la referente Dsa, Giacomo Bercigli il referente per la festa delle scuole, Silvia Vettori la referente della didattica in emergenza e Anna Nigro la referente dell’iniziativa “Leggere che gusto”. Durante l’incontro, oltre al dare il benvenuto ai nuovi rappresentanti, si è parlato delle progettualità da promuovere insieme anche in relazione al particolare periodo di emergenza sanitaria e quindi utilizzando nuove modalità di connessione nel confronto con i genitori, sfruttando le piattaforme digitali per promuovere iniziative e incontri.

Sono state inoltre affrontate alcune questioni inerenti le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, è stato anche spiegato il perché non è più possibile recarsi nelle varie scuole per poter assaggiare, da parte dei componenti della commissione mensa, i menù preparati da Cir Food alla luce della delibera regionale 1256 del 2020, relativa all’emergenza sanitaria in corso. Le famiglie, per ogni tipo di segnalazione sul servizio di refezione scolastica, sono quindi invitate a rivolgersi direttamente agli uffici comunali della pubblica istruzione. Il Comitato genitori si è reso disponibile a collaborare con le istituzioni per portare avanti progetti a tutela del benessere dei bambini e degli studenti e per un confronto costruttivo sulle varie questioni e problematiche riguardanti l’attività scolastica.