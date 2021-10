Lastra a Signa: aperto il bando per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa il bando pubblico per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale di Lastra a Signa per l’anno 2022. Tra i requisiti necessari per accedere al bando: aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa il bando pubblico per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale di Lastra a Signa per l’anno 2022. Tra i requisiti necessari per accedere al bando: aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, essere residenti nel Comune di Lastra a Signa da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda, essere autosufficienti a livello fisico e psichico, fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di euro 40.000,00 di valore Isee. Gli interessati dovranno presentare domanda, compilata unicamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Lastra a Signa, dal giorno 5 ottobre fino al giorno 6 dicembre 2021 compreso, secondo una delle seguenti modalità: consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune 17 dal lunedì al sabato dalle ore 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.40, inviandola per posta a mezzo raccomandata a/r a Comune di Lastra a Signa, piazza del Comune n. 17 – 50055 o tramite posta elettronica certificata a comune.lastra-a-signa@pec.it o per posta elettronica ordinaria all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it.

I moduli di domanda possono essere reperiti, oltre che sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune 17 dal lunedì al sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 17.40 e presso gli uffici dei Servizi di cura e sviluppo della persona in via Togliatti 41 nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle ore 17.40. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 055/3270148.