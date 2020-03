Lastra a Signa, aperto il Centro operativo comunale. Con un invito alla calma e a non creare allarmismi

LASTRA A SIGNA – A seguito della conferma e della comunicazione da parte della Asl Toscana Centro di due casi positivi sul nostro territorio, “il Comune di Lastra a Signa – si legge in una nota – ha apertoil Centro operativo comunale per gestire al meglio la situazione”.

I due cittadini sono rispettivamente un uomo di 47 anni ricoverato ieri a Careggi e dimesso questa notte, adesso è a casa in buone condizioni con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione, e un uomo di 64 anni ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio.

“Nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo, – continua il comunicato – la Asl sta verificando i contatti stretti avuti dai due ricoverati e ha posto in quarantena preventiva i familiari. Raccomandiamo di non uscire e di evitare spostamenti se non per necessità urgenti, motivi sanitari e per lavoro. I parchi e i giardini pubblici sono chiusi”.

Per informazioni e chiarimenti è attivo 24 ore su 24 il numero verde del Comune 800 882299.