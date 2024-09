Lastra a Signa, aperture straordinarie dello sportello Tari nei mesi di settembre e ottobre

LASTRA A SIGNA – Alia Multiutility informa gli utenti residenti nel Comune di Lastra a Signa che è in corso di emissione il saldo Taric 2023. L’azienda, in accordo con l’amministrazione comunale, informa che verranno effettuate delle aperture straordinarie dello sportello al pubblico al fine di agevolare i cittadini nella richiesta di informazioni e dettagli. Nel mese di settembre lo sportello presso il Punto Amico di Via Cadorna sarà, infatti, aperto giovedì 19 e 26 settembre al mattino, dalle 9 alle 12, e nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 18. L’apertura prolungata verrà effettuata anche il giovedì successivo, 3 ottobre, sempre in orario 9-12 e 13.30-18.

“Informando i cittadini che in questa emissione sono state applicate le tariffe 2023 come disposto dalla determina dell’autorità d’ambito, – si legge in una nota – Ato Toscana Centro, Alia ricorda che è sempre possibile recarsi a tutti gli sportelli Alia presenti sul territorio e che il Punto Amico di Lastra a Signa, in via Cadorna, è di consueto aperto al pubblico il primo, terzo e quinto (eventuale) giovedì del mese, con orario 8.40-13.40, mentre il secondo e quarto giovedì con orario 13.30-18.30. Si precisa, inoltre, che i cittadini possono accedere, in qualunque momento, alla propria posizione tariffaria dal portale aziendale www.aliaserviziambientali.it e dalla App, Aliapp, e visualizzare e stampare copia degli avvisi emessi e verificare il proprio profilo. Per accedere è necessario utilizzare il proprio codice utenza, riportato nella bolletta di acconto già ricevuta. Nel caso in cui gli utenti non siano ancora in possesso del modello per il pagamento, oppure abbiano necessità di ulteriori informazioni è sempre possibile contattare il call center di Alia ai seguenti numeri: 800 888333 da rete fissa, 0571 1969333 da fisso o mobile e 199 105105 da rete mobile (attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30).