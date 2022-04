Lastra a Signa: approvato dalla giunta comunale il progetto sperimentale Pedibus

LASTRA A SIGNA – Consentire ai bambini di arrivare a scuola in sicurezza favorendone l’autonomia, la conoscenza del territorio, sensibilizzando sulle tematiche ambientali e sviluppando modelli di mobilità alternativa. Con queste finalità è stato approvato nell’ultima giunta comunale il progetto del Pedibus rivolto, per un periodo sperimentale di 3 mesi, ai bambini della scuola primaria Santa Maria a Castagnolo, che ha come finalità principale di consentire il raggiungimento della scuola a piedi del bambino individuando modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell’auto privata, sviluppando la sensibilità ecologica del bambino. I percorsi casa- scuola (linea del Pedibus) sono stati stabiliti e verificati insieme alla Polizia Municipale e prevedono quattro linee: linea A – via Gramsci; linea B – via Fratelli Rosselli, via Castracane, via Fermi; linea C – via Matteotti, via IV Agosto, via Turati, via Giordano Bruno, via Togliatti, via Santa Maria a Castagnolo; linea D – via Alighieri, Corso Manzoni, via 24 Maggio, via Amendola.

I bambini iscritti al Pedibus vengono organizzati in piccoli gruppi e accompagnati da apposito personale, anche volontario. Il Pedibus prevede in ogni caso la presenza di almeno due accompagnatori per gruppo, uno in capo e uno in coda, per un numero minimo di 8 bambini e massimo 15 iscritti, oltre i quali è prevista una ulteriore presenza di accompagnamento ogni 8 bambini iscritti in più. Agli accompagnatori previsti e regolarmente iscritti possono affiancarsi in qualsiasi momento genitori o nonni volontari che prestano aiuto agli accompagnatori. Il servizio Pedibus non potrà essere attivato se non in presenza di almeno otto iscritti.

Il Pedibus verrà effettuato con decorrenza stabilita e comunicata dall’amministrazione comunale, previa indicazione degli orari, dei luoghi di partenza ed arrivo oltre ai recapiti telefonici utili ai referenti per eventuali segnalazioni urgenti. L’attivazione del Pedibus è comunque subordinata ad un preventivo monitoraggio sulla effettiva necessità, da parte dell’utenza, dell’istituzione del nuovo servizio. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Lastra a Signa, Via Togliatti 41, mail pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it.

“Siamo soddisfatti – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini – di poter proporre a bambini e genitori questo nuovo progetto che era anche uno degli obiettivi inseriti nel mandato del sindaco e sollecitato dal consiglio comunale. Si tratta di una sperimentazione che partirà da settembre, sulla base delle adesioni che avremo. Invitiamo quindi le famiglie a sostenere e iscriversi a questo servizio che incentiva una diversa mobilità, in una modalità che aiuterà i più piccoli a inserirsi in comunità e a promuovere stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente”.