Lastra a Signa: consegnati i buoni spesa Unicoop per oltre 2.500 euro. La Caritas li utilizzerà per le persone in difficoltà

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Buoni spesa per chi, colpito dalla crisi sanitaria ed economica, non ha più le risorse per mettere in tavola un pasto caldo e necessita quindi di pacchi alimentari Caritas. E infatti diventeranno proprio generi alimentari di base per le persone bisognose i 2.645 euro di buoni che ieri la presidente della sezione soci Coop Le Signe Elisabetta Guerrini ha consegnato alla Caritas locale, nel dettaglio a Caritas Natività NSG e Caritas Parrocchia San Giovanni Battista di Signa. “Sono sempre più numerose le persone che hanno perso il lavoro o si trovano in difficoltà a causa della pandemia e che si rivolgono a noi per chiedere un contributo – spiegano da Caritas – l’emergenza alimentare resta una delle priorità nel nostro impegno per gli ultimi e questi buoni spesa ci permettono di aiutare moltissime famiglie”. “ll nostro impegno contro l’aumento delle disuguaglianze non si ferma – commenta Elisabetta Guerini, presidente sezione soci Coop Le Signe – e con questa donazione portiamo avanti la campagna Nessuno Indietro. La collaborazione con Caritas è costante e non poteva che intensificarsi in questo periodo in cui c’è più bisogno”.