Lastra a Signa: da domenica 7 aprile arriva “Face Off”, il festival diffuso che riscopre luoghi e comunità

LASTRA A SIGNA – A Lastra a Signa arriva “Face Off”, il festival diffuso che rende protagonisti la danza, il teatro, la città e la creatività, con un programma di spettacoli e workshop che coinvolgono la cittadinanza. “Face Off”, con la direzione artistica di Roberto Lori, è organizzato dalla Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci ed è nato a Matelica nel 2013, ma si rinnova ogni anno, coinvolgendo nuovi luoghi e comunità. L’edizione 2024 parte da Lastra a Signa, per proseguire il suo viaggio a Aradeo (Lecce), Marano Lagunare (Udine), Sarnano (Macerata), Matelica (Macerata) e Corigliano Rossano (Cosenza) con attenzione verso Comuni di piccole dimensioni, dando vita a una vera e propria “rete culturale” che valorizza le realtà artistiche presenti sul posto e le affianca a proposte artistiche di alta qualità.

Gli spettacoli di compagnie di fama internazionale si affiancano a giovani artisti del territorio, coinvolti anche nei laboratori coreografici condotti dallo stesso Roberto Lori. Non mancano inoltre l’attenzione ai più piccoli, con attività ed eventi specifici per bambini e famiglie, e le residenze, che creano performance originali presentate nell’ambito del Festival. La tappa di Lastra a Signa, realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e in collaborazione con il Teatro Popolare d’Arte, è anticipata dalla Residenza artistica di Carlos Aller e Cecilia Bartolino in A/Way Home (fino al 9 aprile) e da Margherita Landi e Agnese Lanza (Compagnia degli Istanti) che presentano, come anteprima del festival, nel centro della città, “Peaceful places” (domenica 7), un modo di entrare in contatto con il territorio e i suoi abitanti, preparando la tre giorni di performance.

Le serate di spettacolo al Teatro delle Arti di Lastra a Signa saranno inaugurate martedì 9 aprile nel foyer con un brindisi aperto a tutti e la restituzione della residenza artistica A/Way Home (alle 18.30) per proseguire poi da giovedì 11 a sabato 13 aprile con un ricco programma che vede coinvolte alcune tra le migliori compagnie di danza: oltre alla Compagnia degli istanti, anche la Compagnia Zappalà Danza in “Vestire la diplomazia”, la Compagnia Opus Ballet in “Behind you, kaos”, Balletto di Firenze in “Inferno”, la Compagnia Ersilia Danza in “più forte di me”, la Compagnia Xe in un estratto da “Figura figura” e la Compagnia Danza Estemporada in “Solo per donna”. Infine, per la vetrina Giovani autori del territorio, Psiche, di e con Serena La Grotta e Giulia Anastasio.

Per le famiglie e i bambini viene proposto lo spettacolo di cinema-danza interattiva “Dottor Franco e il suo assistente Igo” con Fabio Bacaloni della Compagnia degli Istanti; in occasione della presentazione dello spettacolo il foyer del teatro ospiterà la mostra dei lavori realizzati dai bambini durante il laboratorio “Creativiamo” (sabato 13 aprile alle 16.30). Parte integrante del festival sono infatti anche i laboratori coreografici, condotti gratuitamente e rivolti a danzatori di livello intermedio e avanzato, e “Creativiamo”, laboratorio gratuito delle creatività rivolto a bambini e ragazzi a partire dai 4 anni. Venerdì 12 Aprile dalle 17 presso il Centro Sociale Residenziale si terranno infatti il laboratorio di maschere “Zoomorfe” (dai 4 anni) e il laboratorio di “Arte materica (dai 12 anni)”. Pr ulteriori informazioni https://www.compagniadegliistanti.it/laboratori-face-off-2024-lastra-a-signa/