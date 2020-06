Lastra a Signa: da lunedì 8 giugno il palazzo comunale riaprirà al pubblico

LASTRA A SIGNA – Da lunedì 8 giugno riapre il portone del palazzo comunale che fino ad oggi era rimasto chiuso a causa delle limitazioni e restrizioni dovute al Covid-19. L’accesso allo Sportello Unico al Cittadino dovrà avvenire prioritariamente su appuntamento telefonando al numero verde 800 882299 o scrivendo a [email protected] Nella sala di attesa davanti allo Sportello potranno entrare massimo 3 persone. Se il cittadino si recherà in Comune senza appuntamento, ad esempio per informazioni di carattere generale o per ritirare la modulistica, dovrà attendere all’esterno del palazzo in piazza del Comune, nel caso la sala di attesa sia già piena.

Anche l’Ufficio tributi all’interno del palazzo comunale riapre al pubblico, l’accesso per il ricevimento del martedì e giovedì dovrà avvenire prioritariamente su appuntamento telefonando ai numeri 0558743218-238 e per pratiche urgenti di controllo versamenti, concessioni, richieste agevolazioni tributi, rimborsi e rateizzazioni. L’accesso è consentito una persona alla volta e nella sala di attesa dei suddetti uffici potranno sostare massimo 2 persone.

Per accedere alla Segreteria del sindaco, per appuntamenti con il sindaco e con gli assessori, occorrerà prima telefonare ai numeri 0558743281-229 o scrivere alla mail [email protected] Gli Uffici scuola e sociale, nella sede di via Togliatti, proseguono a ricevere su appuntamento, per i Servizi Educativi telefono 055/3270112-113-114 o scrivere a [email protected], per i servizi sociali telefono 055/3270117-127 o scrivere a [email protected], per gli assistenti sociali telefono 055/3270119-120-147 o scrivere a [email protected]

Gli uffici tecnici al Palazzo Pretorio in via dell’Arione continuano a ricevere su appuntamento, anche se è in fase di studio l’apertura, entro il mese di giugno, del portone e della sala di attesa del palazzo un pomeriggio a settimana. Questi i numeri: Ufficio Lavori pubblici telefono 055/8743246 o scrivere a [email protected], Ufficio patrimonio telefono 055/8743289 o scrivere a [email protected], Sportello unico edilizia (Sue ex edilizia privata) e urbanistica telefono 055/743258/282/204 o scrivere a [email protected] e [email protected], Sportello unico attività produttive (Suap) telefono 055/8743222/206 o scrivere a [email protected]



Infine per quanto riguarda gli uffici della Polizia Municipale, a partire dalla prossima settimana riapriranno al pubblico il martedì e il giovedì con accesso libero, anche se è consigliabile prendere un appuntamento al numero 055/8720018 o scrivere a [email protected] L’entrata sarà consentita una persona alla volta.

Ricordiamo che nell’accesso a tutti gli uffici è necessario mantenere il distanziamento previsto di almeno 1 metro e indossare la mascherina.