Lastra a Signa, dal 12 giugno “La Piazza dei bambini on the road”: laboratori, cinema, clown e artisti di strada 

LASTRA A SIGNA – La “Piazza dei bambini” approda nelle frazioni. Tutti i mercoledì, dal 12 giugno al 3 luglio, “Piazza dei bambini on the road” toccherà infatti Ginestra Fiorentina, Malmantile, Lastra a Signa e Porto di Mezzo. Un Cinemino Viaggiatore, Clown, artisti di strada e letture trasformeranno, aree boschive, e giardini in luoghi dove […]

LASTRA A SIGNA – La “Piazza dei bambini” approda nelle frazioni. Tutti i mercoledì, dal 12 giugno al 3 luglio, “Piazza dei bambini on the road” toccherà infatti Ginestra Fiorentina, Malmantile, Lastra a Signa e Porto di Mezzo. Un Cinemino Viaggiatore, Clown, artisti di strada e letture trasformeranno, aree boschive, e giardini in luoghi dove tornare piccini insieme ai bambini. Lastra a Signa capoluogo diventerà invece il palcoscenico dove rendere protagonisti i bambini e i ragazzi che fanno parte delle realtà culturali del territorio. Una call for music and dance apre la scena a scuole di musica e di danza e, infine, non può mandare la staffetta intergenerazionale e la Fantatombola. A tutto questo si aggiunge un appuntamento speciale nel giardino di Villa Caruso Bellosguardo, il 6 settembre con lo spettacolo di teatro immersivo con visori di realtà virtuale “Alberi Maestri Kids” di Campsirago residenza. Prenotazione obbligatoria: pubblico@tparte.it – WhatsApp 371 1152940. Dove previsto da programma “La pizza dei bambini”, 10 euro bevande incluse

Questo il programma di mercoledì 12 giugno a Ginestra Fiorentina – Circolo Carcheri alle 18.30 “Il giardino delle storie” a cura della Biblioteca Comunale di Lastra a Signa, alle 19.30 “La pizza dei bambini” a cura del circolo Arci Carcheri, alle 20.30 Kon Karma – Nuovo Spettacolo, appuntamento in cui un Guru e quattro marionette, mosse da musica, danza e magia, trasmettono tutto il fascino dell’oriente. Toni Dimondi Puppet Show alle 21.15 – “Il cinemino viaggiatore” Corto-animato: “Astreo” di Riccardo Crippa: un asteroide si affeziona al pianeta sul quale vorrebbe schiantarsi. Ciò lo porta a compiere una scelta estrema pur di difenderlo. Film: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti: nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini.