Lastra a Signa, dal 27 giugno al 16 luglio arriva “​La piazza dei bambini”. Quando la creatività al servizio della comunità urbana

LASTRA A SIGNA – Una piazza è uno spazio libero che mette in comunicazione non solo strade e aree diverse della città, ma anche le persone che la rendono viva. E’ da questo presupposto, che pare smarrito in molte realtà cittadine, nasce “La piazza dei bambini“ (realizzata con il sostegno del Comune di Lastra a […]

LASTRA A SIGNA – Una piazza è uno spazio libero che mette in comunicazione non solo strade e aree diverse della città, ma anche le persone che la rendono viva. E’ da questo presupposto, che pare smarrito in molte realtà cittadine, nasce “La piazza dei bambini“ (realizzata con il sostegno del Comune di Lastra a Signa, di Città Metropolitana di Firenze e Regione Toscana e il contributo di Publiacqua), un progetto di rigenerazione urbana di comunità, nato per la piazza principale di Lastra a Signa, cui hanno partecipato i cittadini stessi, grazie a un crowfunding, con cui si sono raccolti parte dei fondi necessari alla realizzazione (la campagna rimarrà attiva per tutta la durata della manifestazione (https://www.retedeldono.it/it/n/218800). Piazza Garibaldi è infatti adiacente all’Antico Spedale di Sant’Antonio che già dal 1400 dava accoglienza e cura alla popolazione residente e di passaggio: “Fare diventare questa piazza un luogo di incontro e creatività – si legge in una nota – è l’obiettivo che si è posta la compagnia Teatro popolare d’arte con il Teatro delle Arti e il supporto dell’amministrazione comunale, mentre la direzione artistica è di Francesco Giorgi che ha trasformato le strade della cittadina in un palcoscenico naturale per spettacoli e laboratori dedicati all’infanzia e all’adolescenza, ma anche un luogo dove poter esprimere la propria immaginazione e dove i più piccoli e le loro famiglie, incontrandosi, possano sentirsi comunità”.

Gli spettacoli

Spettacoli e concerti serali gratuiti dal 27 giugno al 16 luglio per un totale di 10 appuntamenti più un gran finale il 27 agosto durante l’Antica fiera di Lastra a Signa interesseranno vari luoghi: piazza Garibaldi, le strade del centro storico di Lastra a Signa, piazza del Comune e l’Antico Spedale di Sant’Antonio. Si inizia con “La grande parata”, performance di apertura che vede il coinvolgimento dell’Accademia Musicale Caruso, la Banda della Misericordia di Malmantile, la Scuola di Danza MD Academy e ASD Scuola di Danza Luv Dance. La collaborazione con l’ASD Nuova Atletica Lastra offre inoltre l’occasione di creare un legame tra sport cultura e inclusione grazie a “La piazza dei giochi”, una staffetta intergenerazionale non competitiva 4×100 bimbi-genitori-nonni; Francesco Giorgi, come direttore artistico punta su artisti importanti per gli spettacoli serali: tra gli altri, avremo lo spettacolo “Fellini Zircus” di e con Michela Aiello della compagnia Il cappello rosso che terrà anche un laboratorio sull’arte della costruzione delle marionette; “La casa di Pinocchio” di Terzostudio, “The van Beethoven Game” in collaborazione con Venti Lucenti di Manu Lalli; “La leggenda del pianista nel Capão”, concerto e narrazione di e con Stefano Cortese.

E ancora: “Rendez-vous”, spettacolo della compagnia Begherè vincitore del Concorso Ferrara Buskers Festival 2015 e due giorni con “La casa mobile a pedali” di Principio Attivo Teatro che verrà posizionata all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio per offrire un piccolo viaggio poetico di teatro immersivo per due spettatori alla volta. La conclusione è affidata alla musica classica con “Tutti in Classica!”, concerto dell’orchestra d’archi “Vivaldissimo” e “Mosaico”, Wattwil, messo in scena da un’orchestra di ragazzi svizzeri diretta da Hermann Ostendarp, l’esibizione di Quintett8ni nel concerto dal titolo “Tra le colonne sonore” con musiche di Morricone, Mancini, Beatles e “Un’opera gigantesca” di Patrizio Castiglia e con la regia di Gianfranco Pedullà, produzione originale Associazione Prima Materia e Teatro popolare d’arte. Inoltre è stata aperta “Una Call for Music” per regalare performance estemporanee di musica dal vivo di pianoforte, chitarra e musica d’insieme. L’invito a partecipare è rivolto principalmente alle scuole di musica del territorio ma possono partecipare anche semplici cittadini che suonano uno strumento. Il 27 agosto un richiamo importante e link alla fase autunnale e invernale è affidato all’artista Paolo Sperduti in arte “Otto il Bassotto” che chiuderà l’Antica Fiera di Lastra a Signa insieme al teatrino musicale viaggiante SteamFolkBand de “Il Grande Cantagiro Barattoli” che sceglie le strade e le piazze d’Europa come cornice per i propri spettacoli, nati e pensati principalmente per gli spazi aperti. Info: www.comune.lastra-a-signa.fi.it

“Il centro storico di Lastra a Signa – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – per tre settimane sarà il fulcro di spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi grazie a un programma che propone appuntamenti di qualità che sapranno coinvolgere e appassionare. Con questo festival pensato insieme al Teatro delle Arti, che speriamo possa diventare un appuntamento fisso anche per i prossimi anni, confermiamo così la grande attenzione per la crescita culturale ed educativa delle nuove generazioni e allo stesso tempo puntiamo a valorizzare ancora di più le nostre piazze e il nostro centro storico che si trasformerà in una grande festa tutta da vivere”.