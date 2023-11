Lastra a Signa: disposta un’ordinanza di chiusura parchi e giardini su tutto il territorio comunale

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Angela Bagni ha emanato un’ordinanza di chiusura parchi e giardini fino alle 18 di oggi per il forte vento. La situazione causata dal maltempo sul territorio non desta al momento particolare preoccupazione. Le strade sono state tutte riaperte e risultano percorribili. Come già annunciato nella serata di ieri le […]

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Angela Bagni ha emanato un’ordinanza di chiusura parchi e giardini fino alle 18 di oggi per il forte vento. La situazione causata dal maltempo sul territorio non desta al momento particolare preoccupazione. Le strade sono state tutte riaperte e risultano percorribili. Come già annunciato nella serata di ieri le scuole sono aperte e agibili. Sulla Tosco Romagnola ss 67 intervento di Anas per rimuovere un albero caduto all’altezza del Masso della Gonfolina: anche in questo caso la strada è stata riaperta a senso unico alternato. Il Coc, Centro operativo comunale rimane aperto: operai e tecnici comunali, insieme alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, sono a lavoro sul territorio per rimuovere detriti e vegetazione sulle strade.