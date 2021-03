Lastra a Signa diventa “arancione rafforzato”: da mercoledì 24 marzo chiuse tutte le scuole per una settimana

LASTRA A SIGNA – In attesa dell’ordinanza del presidente della Regione, Eugenio Giani, attesa con ogni probabilità per questo pomeriggio, che farà diventare automaticamente il Comune di Lastra a Signa zona “arancione rafforzato”, il sindaco Angela Bagni una decisione l’ha già presa e per comunicarla ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook: da mercoledì 24 marzo, e fino a mercoledì 31, ultimo giorno comunque di lezioni prima delle vacanze pasquali, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Una decisione che era nell’aria, nonostante lo scorso fine settimana Lastra a Signa fosse rimasto “soltanto” arancione. “Purtroppo – ha detto il sindaco Bagni – il numero dei contagi a Lastra a Signa è alto, con un consistente aumento negli ultimi tre giorni. Purtroppo abbiamo riscontrato che le nostre scuole sono un’importante fonte di contagio, con nove classi addirittura in quarantena. Mi dispiace molto aver preso questa decisione, mi rendo conto che molte famiglie saranno in difficoltà ma è un provvedimento che si è reso necessario per evitare un’ulteriore crescita dei contagi. Così come mi sento di dire che, soprattutto in questo periodo, è fondamentale evitare di ritrovarsi nelle case con i propri familiari o con gli amici. Dai monitoraggi che stiamo facendo, anche questo è stato un elemento che ha alzato di molto il numero di contagi nel nostro Comune. Con il presidente Giani ci siamo dati comunque appuntamento per il prossimo fine settimana per fare il punto della situazione, intanto dobbiamo fare di tutto per evitare di diventare zona rossa”.-

Negli ultimi 3 giorni Lastra a Signa ha infatti registrato ben 45 cittadini postivi al Covid- 19, quindi ben sopra la soglia di attenzione dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti: l’ordinanza di passaggio del Comune di Lastra a Signa alla zona “arancione rafforzato” sarà firmata e pubblicata dalla Regione Toscana entro la giornata di domani, martedì 23 marzo.