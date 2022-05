Lastra a Signa, domenica 29 maggio arriva la prima edizione della “Festa di Primavera”

LASTRA A SIGNA – Le associazioni di Lastra a Signa tornano in piazza domenica 29 maggio con la prima edizione della “Festa di Primavera”: animazione per bambini, mercatino e stand informativi, musica e intrattenimento per una domenica all’insegna della condivisione e dell’intrattenimento. La prima edizione della manifestazione si terrà dalle 9 alle 19 in piazza […]

LASTRA A SIGNA – Le associazioni di Lastra a Signa tornano in piazza domenica 29 maggio con la prima edizione della “Festa di Primavera”: animazione per bambini, mercatino e stand informativi, musica e intrattenimento per una domenica all’insegna della condivisione e dell’intrattenimento. La prima edizione della manifestazione si terrà dalle 9 alle 19 in piazza Garibaldi ed è promossa dalla Consulta del volontariato di Lastra a Signa e dal Comune in collaborazione con la Pro Lastra Enrico Caruso.

“Lastra a Signa si è sempre caratterizzata per un forte dinamismo in ambito associativo – ha detto il sindaco Angela Bagni – e con questa iniziativa vogliamo dare spazio a tutte quelle realtà del territorio che ogni giorno contribuiscono ad arricchire e rendere viva la nostra comunità”. “Dopo due anni in cui le associazioni sono state ferme – ha spiegato la presidente della Consulta del volontariato Sandra Mugnaini – e con questa manifestazione vogliamo segnare una sorta di ripartenza del tessuto sociale cittadino. Sarà una giornata di festa per grandi e piccoli con tante attività e iniziative”.

Durante la giornata tante le iniziative in programma: dalle 10 sarà possibile ammirare la realizzazione di un’infiorata a cura della Pro Loco di Fucecchio. Sempre la mattina, dalle 10.30, la banda musicale della Misericordia di Malmantile suonerà in piazza mentre dalle 14.30 sempre la musica sarà protagonista con il dj set a cura di Ganga Radio. Tante le iniziative per bambini: dalle 15.30 una divertente caccia al tesoro e sempre per l’ora della merenda l’associazione Un calcio Per tutti organizzerà un Nutella party. Inoltre laboratori e intrattenimento a cura delle associazioni presenti. Alle 17 è in programma l’esibizione di danza della Asd Luv Dance Movement.

All’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio alle 18 si terranno le premiazioni del 54° Concorso di pittura promosso dalla Pro Lastra Enrico Caruso (le opere che partecipano al premio saranno esposte all’Antico Spedale di Sant’Antonio a partire dal 22 maggio. Per ulteriori informazioni scrivere una e-mail all’indirizzo caruso.prolastra@gmail.com). Nell’ambito dell’iniziativa si terranno anche le premiazioni del Concorso “La vetrina più bella” promosso sui social network dal CCN Lastra Shopping e rivolto ai negozianti del territorio