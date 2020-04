Lastra a Signa, due nuovi casi. Da oggi disponibili i moduli per buoni spesa e pacchi alimentari

LASTRA A SIGNA – Per quanto riguarda il Comune di Lastra a Signa, l’amministrazione usa la propria pagina Facebook per chiarire alcuni aspetti legati all’emergenza sanitaria in corso. “Nella serata di ieri sono stati registrati altri due casi di positività al Covid-19; in tutto salgono così a 10 i cittadini contagiati sul nostro territorio (nella nota di ieri la Asl aveva comunicato 3 casi, ma uno di questi è risultato residente a Firenze). Dei due, specifichiamo che uno si trova in una Rsa del fiorentino. Tutti sono seguiti dal Servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale”. E ancora: “Da oggi, lunedì 6 aprile, sono disponibili sul sito web del Comune i moduli per fare richiesta dei buoni spesa e dei pacchi alimentari. Questa mattina, inoltre, il sindaco Angela Bagni sta organizzando le modalità di distribuzione delle tre mascherine per nucleo familiare che la Regione Toscana farà pervenire presso la sede comunale, come annunciato dal presidente della Regione Enrico Rossi. Appena le mascherine arriveranno a tutti sarà comunicato, tramite ordinanza regionale, l’entrata in vigore dell’obbligo di indossarle”.