Lastra a Signa e Casa Don Lelio piangono Nino Mignolli

LASTRA A SIGNA – Se ne è andato nel sonno, a causa di un malore improvviso, Nino Mignolli, 79 anni, imprenditore edile, molto conosciuto a Lastra a Signa ma anche nei dintorni. Mignolli, negli ultimi anni, si era dedicato attivamente, come volontario, nella crescita di Casa Don Lelio, la struttura della parrocchia di Santa Maria a Castagnolo che fa parte della rete di accoglienza delle famiglie dell’Ospedale pediatrico Meyer. E proprio qui, oltre a essere stato un Babbo Natale d’eccezione per i piccoli ospiti, aveva festeggiato l’anno scorso i 50 anni di matrimonio con la moglie Pina. Era stato infatti uno dei fondatori dell’associazione Amici Casa di Don Lelio Onlus e faceva parte del direttivo. Ma soprattutto era sempre disponibile quando c’era da dare una mano. “Con profonda tristezza e sconforto – dicono da Casa Don Lelio – diamo notizia che questo pomeriggio il nostro caro Nino ci ha lasciati. Un abbraccio grande alla moglie Pina e alle figlie che tutti noi abbiamo nel cuore in questo momento così doloroso”. Alla moglie e alle figlie le condoglianze della redazione di Piananotizie.