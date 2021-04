Lastra a Signa e il Covid: il punto della situazione lo fa il sindaco Angela Bagni

LASTRA A SIGNA – Si affida a un post su Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per fare il punto della situazione in merito al Covid sul territorio comunale. ” Vi riporto i dati sul contagio a Lastra a Signa nell’ultima settimana – scrive il sindaco – ovvero da sabato scorso a oggi: in tutto abbiamo avuto 79 nuovi cittadini che hanno contratto il virus Covid-19. Purtroppo i numeri non sono buoni, e anche se la Toscana dovesse tornare in arancione restano da capire le decisioni che il presidente della Regione prenderà tra oggi e domani per la nostra zona. Chiudo la consueta comunicazione del venerdì con due notizie: Farmapiana ha deciso di effettuare uno sconto sugli assorbenti femminili pari al valore dell’Iva: le farmacie comunali di Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa (all’interno della Coop), Calenzano e Borgo San Lorenzo hanno infatti deciso di partecipare al dibattito in corso sulla tampon tax con una scelta molto chiara. Farmapiana effettuerà quindi uno sconto pari al 22% su tutti gli assorbenti femminili finché non ci sarà un intervento legislativo a riguardo. Inoltre è ripartita ormai da 10 giorni la consegna delle mascherine gratuite a tutti i cittadini fornite dalla Regione Toscana. La consegna proseguirà per tutta la settimana. A questo link gli orari https://bit.ly/3d3e7S3“.