Lastra a Signa? E’ una “Città che legge”

LASTRA A SIGNA – Per la prima volta Lastra a Signa riesce a ottenere la speciale qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022/2023. E’ il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura ad assegnare il riconoscimento, d’intesa con l’Anci, “con l’intento – si legge in una nota – di promuovere e valorizzare le amministrazioni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. “Con grande orgoglio riceviamo questo speciale riconoscimento, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – segno anche del grande lavoro che la biblioteca comunale sta portando avanti sul nostro territorio. Oltre alle tante iniziative e rassegne che proponiamo per adulti e bambini, ricordiamo che recentemente abbiamo firmato il Patto per la lettura fra la biblioteca e tutte le realtà culturali del territorio con l’obiettivo di promuovere la lettura fra la cittadinanza e renderla un’abitudine sociale diffusa”.