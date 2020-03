Lastra a Signa, fontanelli fuori servizio fino a nuova comunicazione

LASTRA A SIGNA – I tre fontanelli presenti sul territorio in questo momento non sono attivi fino a nuova comunicazione. L’acqua è sicura, “la decisione – si legge in una nota – è stata presa sia per prevenire eventuali assembramenti che per impossibilità di controllare il rispetto delle norme igieniche in questo momento fondamentali, come per esempio non accostare la bocca o toccare con le mani i rubinetti di erogazione del fontanelli o non portare a contatto le bottiglie o gli altri contenitori eventualmente utilizzati con i rubinetti di erogazione del fontanello”.