Lastra a Signa: il 30 giugno il consiglio comunale tornerà a riunirsi in presenza in sala consiliare

LASTRA A SIGNA – Martedì 30 giugno alle 20.30 il consiglio comunale di Lastra a Signa tornerà a riunirsi in presenza all’interno della sala consiliare, dopo che le ultime due sedute si sono tenute in modalità videoconferenza, in diretta sul canale YouTube del Comune, in linea con le disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid-19. Sempre in rispetto di tali normative, per accedere alla sala sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti, indossare la mascherina; inoltre all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e sarà impedito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C. Il pubblico potrà entrare nella sala fino a esaurimento dei posti disponibili.

I punti all’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente del consiglio comunale e del sindaco, sono: approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al Piano Operativo ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali 65/2014 e 10/2010 e dell’art.21 della Disciplina del Piano di indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) e l’ordine del giorno su “Invito al sindaco di farsi parte attiva verso il Comune di Firenze e la Città Metropolitana per iniziare un percorso per l’attuazione della Grande Firenze”, presentato dal Partito Socialista Italiano.