Lastra a Signa: il gruppo Fratres celebra la “Giornata mondiale del donatore di sangue”

LASTRA A SIGNA – Anche il gruppo Fratres di Lastra a Signa celebra la “Giornata mondiale del donatore di sangue”. L’appuntamento è per il 14 giugno e l’evento che avrebbe dovuto svolgersi a Roma, è stato rinviato all’anno prossimo a causa dell’emergenza sanitaria. “Dona sangue e rendi il mondo un posto più sano” lo slogan di questa giornata che verrà condiviso attraverso i social network. Il gruppo Fratres di Lastra a Signa festeggerà questa giornata organizzando una donazione straordinaria sabato 13 giugno, presso la propria sede in Corso Manzoni 33, e distribuendo ai negozi del territorio un gadget molto utile in questo periodo: le bustine di gel mani con il logo e i propri recapiti per poter essere contattati da nuovi donatori. Insomma, se ancora non hai mai donato sangue e vuoi aiutare chi ha bisogno del tuo gesto di solidarietà, diventa anche tu donatore di sangue e fai in modo che il 14 giugno sia anche la tua giornata. “Le prossime donazioni, presso la nostra sede, – spiegano dai Fratres lastrigiani – saranno invece domenica 28 giugno e domenica 26 luglio; è necessaria la prenotazione sul sito www.fratreslastra.org; inoltre si può donare ogni giorno presso i Centri trasfusionali di Torregalli, Careggi, Meyer ed Empoli, per ulteriori informazioni e per prenotare la donazione, telefonare al numero 3397652996 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected]”.