Lastra a Signa, iniziate le vaccinazioni al Centro sociale di via Togliatti

LASTRA A SIGNA – E’ stato lo stesso sindaco Angela Bagni a comunicarlo con un post su Facebook: “Sono partite oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) le vaccinazioni al Centro sociale residenziale di via Togliatti. In tutto circa 70 persone con più di 65 anni. La campagna sul nostro territorio sulle strutture di comunità ha […]

LASTRA A SIGNA – E’ stato lo stesso sindaco Angela Bagni a comunicarlo con un post su Facebook: “Sono partite oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) le vaccinazioni al Centro sociale residenziale di via Togliatti. In tutto circa 70 persone con più di 65 anni. La campagna sul nostro territorio sulle strutture di comunità ha interessato fino a ora le Rsa e le Rsd e da oggi anche il nostro condominio solidale. Un passo importante per tutelare le persone più fragili”. Per quanto riguarda invece i contagi, “a oggi – ha aggiunto il sindaco – permangono 69 persone positive in attesa di guarigione. Nessuna situazione allarmante. Mi raccomando, continuiamo a prestare attenzione e a seguire le regole di prevenzione”.