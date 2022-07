Lastra a Signa, l’ufficio postale di via Livornese sarà chiuso dall’11 al 15 luglio per lavori di ristrutturazione

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa informa la cittadinanza che, come da comunicazione inviata da Poste italiane, l’ufficio postale di via Livornese 142 resterà chiuso al pubblico dall’11 luglio al 15 luglio compresi per consentire lavori infrastrutturali programmati. Per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate, sarà possibile rivolgersi […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa informa la cittadinanza che, come da comunicazione inviata da Poste italiane, l’ufficio postale di via Livornese 142 resterà chiuso al pubblico dall’11 luglio al 15 luglio compresi per consentire lavori infrastrutturali programmati. Per la consegna di pacchi, corrispondenza inesitata e operazioni radicate, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Signa in via della Stazione 24.