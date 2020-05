Lastra a Signa: lunedì 11 maggio iscrizioni aperte per i nidi d’infanzia

LASTRA A SIGNA – Dall’11 maggio all’8 giugno sono aperte le iscrizioni ai servizi all’infanzia per l’anno educativo 2020/2021. Le iscrizioni devono essere fatte esclusivamente in forma digitale collegandosi al link pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Pubblica istruzione – Iscrizioni nidi infanzia 2020/2021”. Per il nido d’infanzia I Caci possono richiedere l’ammissione le famiglie i cui bambini compiano 6 mesi al primo settembre di ogni anno e che non compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Per il nido d’infanzia Skolè, Lastra e Carcheri possono richiedere l’ammissione le famiglie i cui bambini compiano 12 mesi al primo settembre di ogni anno che non compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Possono essere ammessi alla frequenza dei nidi d’infanzia comunali tutti i bambini che siano residenti con almeno uno dei genitori nel Comune di Lastra a Signa e che siano in regola con gli obblighi vaccinali. La graduatoria è valida fino al 31 marzo dell’anno successivo. In conseguenza all’attuale emergenza sanitaria, per accompagnare i genitori nella scelta del nido d’infanzia, è stata organizzata una visita virtuale delle singole strutture, con commento da parte del personale educativo, che può essere visualizzata dal sito web del Comune nella sezione “Pubblica istruzione –Iscrizione nidi d’infanzia 2020/2021” e sulla pagina Youtube ufficiale del Comune. Per informazioni di natura pedagogica un’educatrice sarà disponibile nella settimana dall’11 al 15 maggio al numero telefonico 055 3270135 nei seguenti orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10 alle 12, martedì/giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per tutte le informazioni e approfondimenti necessari gli educatori di ogni nido saranno inoltre reperibili telefonicamente nella settimana dal 25 al 29 maggio: per il Nido I Caci (055 8723668 e 055 8727918), per il Nido Carcheri (055 8713274), per il Nido Lastra (055 3270135) nei seguenti orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10 alle 12, martedì/giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Per la sezione distaccata Nidino I Caci (055 8723601) nei giorni lunedì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15.30 alle 17.30, per il Nido Skolè (055 8728018) lunedì/mercoledì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15.30 alle 17.30. “Abbiamo pensato – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – di dare l’opportunità di visitare i nidi in maniera virtuale, vista la particolarità del momento, poiché la scelta di queste strutture è un passaggio importante per molti genitori e per molte famiglie. Per quanto riguarda l’anno in corso stiamo studiando soluzioni per concludere, se sarà consentito, l’anno educativo e per promuovere Centri estivi in sicurezza. Naturalmente per coloro che già frequentavano, le tariffe mensili da marzo in poi non saranno dovute. Stesso discorso per il servizio di trasporto scolastico, dove sarà scalata la quota del periodo non usufruito e per la refezione scolastica”.