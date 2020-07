Lastra a Signa: martedì 14 luglio in piazza Garibaldi l’iniziativa “Parole e note per la ripartenza”

LASTRA A SIGNA – Si chiama “Parole e note per la ripartenza” ed è l’iniziativa promossa dal Comune di Lastra a Signa che si terrà martedì 14 luglio a partire dalle 18.30 in piazza Garibaldi. Si tratta del primo evento promosso dal Comune che segna l’inizio della programmazione estiva con una serie di eventi e […]

LASTRA A SIGNA – Si chiama “Parole e note per la ripartenza” ed è l’iniziativa promossa dal Comune di Lastra a Signa che si terrà martedì 14 luglio a partire dalle 18.30 in piazza Garibaldi. Si tratta del primo evento promosso dal Comune che segna l’inizio della programmazione estiva con una serie di eventi e appuntamenti in cartellone da luglio a settembre. Evento che sarà aperto da alcuni momenti letterari grazie alla partecipazione dell’associazione Accademia degli Impaginati con presentazione di brani tratti dai libri degli autori della stessa associazione. La serata proseguirà con il duo musicale “Alessio e Gaetano che si esibiranno in cover di cantautori italiani, mentre in piazza saranno allestiti gli stand di alcune associazioni locali”. Infine lotteria e dimostrazione di azioni di protezione civile a cura della Misericordia di Lastra a Signa.

Durante l’iniziativa uno spazio sarà riservato alla biblioteca comunale che presenterà i suoi servizi e al Ccn Lastra Shopping con l’allestimento dell’area Borgo delle Botteghe e la presenza di alcuni commercianti lastrigiani che esporranno e venderanno i loro prodotti. La serata si svolgerà in rispetto delle normative anti Covid-19.

“Per quanto riguarda gli appuntamenti estivi, – si legge in una nota – a Lastra a Signa è già partita la programmazione della rassegna Voci in Villa a Villa Caruso Bellosguardo promossa dall’associazione Villa Caruso, Associazione Teatro Popolare d’arte e in collaborazione con il Comune mentre la prossima settimana sarà presentato il ricco cartellone di eventi, vera novità di questa estate, de Le Signe Art Festival. Infine la programmazione estiva culminerà con la tradizionale Antica Fiera di Lastra il 28,29 e 30 agosto”.