Lastra a Signa: modifiche alla circolazione in via Diaz fra via Livornese e via Castracane

LASTRA A SIGNA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione della rete fognaria, da mercoledì 21 luglio a venerdì 20 agosto, in via Diaz, limitatamente al tratto compreso fra l’incrocio con via Livornese e via Castracane, sono istituite le seguenti modifiche alla circolazione veicolare: istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli con orario 0-24 limitatamente al tratto di giorno in giorno interessato dal cantiere di scavo; istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli con orario 0-24, nell’intero tratto compreso fra via Livornese e via Castracane, eccetto che per le operazioni di carico e scarico da parte dei fornitori e titolari delle attività commerciali esistenti in loco; revoca del senso unico di circolazione nel tratto anteriore e posteriore allo scavo per consentire ai soli residenti e frontisti l’accesso alle proprie autorimesse private ed ai titolari e fornitori degli esercizi commerciali presenti nel tratto in questione per le operazioni di carico e scarico; istituzione, su via Diaz all’intersezione con via Matteotti/Livornese di obbligo di arresto all’intersezione e obbligo di svolta a destra su via Matteotti per i veicoli provenienti dal tratto di via Diaz compreso fra il cantiere e la via Livornese; istituzione, su via Diaz all’intersezione con via Castracane di obbligo di arresto all’intersezione per i veicoli provenienti dal tratto di via Diaz compreso fra il cantiere e la via Castracane.