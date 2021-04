Lastra a Signa: nominato il nuovo segretario comunale

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Angela Bagni ha nominato il nuovo segretario generale del Comune: si tratta dell’avvocato Antonino Maria Fortuna, già segretario generale del Comune di Crotone (dal 2019 al 2021), segretario generale del Comune di Vittoria (dal 2017 al 2019) e segretario generale della Provincia di Siracusa. L’avvocato Fortuna ha ricoperto inoltre incarichi come dirigente generale del Consiglio di Stato con funzioni di: segretario generale del Tar per il Friuli Venezia Giulia e segretario generale del Tar per la Sicilia. Il nuovo segretario comunale è entrato definitivamente in carica lo scorso 15 marzo, a seguito del trasferimento dell’avvocato Marco Ciancaglini presso un altro ente. “Sono certa che il segretario Fortuna, vista la sua lunga esperienza e il suo curriculum altamente professionale, sarà la persona giusta – ha sottolineato il sindaco Angela Bagni – e con le necessarie competenze per portare avanti, in sinergia con gli altri funzionari dell’ente, le strategie e gli obiettivi che ci siamo prefissi. Ringrazio Marco Ciancaglini che ha fatto un buonissimo lavoro negli ultimi due anni e che ha deciso di trasferirsi in un’altra regione per motivi personali. A entrambi il mio augurio di buon lavoro”.