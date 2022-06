Lastra a Signa: novità per la pulizia delle strade a partire da lunedì 4 luglio. Ecco cosa cambia

LASTRA A SIGNA – Alia Servizi Ambientali Spa, “accogliendo le richieste dell’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha predisposto la riorganizzazione del servizio di spazzamento meccanico in alcune strade del capoluogo”. Pertanto, a partire da lunedì, 4 luglio, “è importante prestare attenzione – continua il comunicato – ai nuovi cartelli stradali recanti le disposizioni di divieto di sosta per pulizia strade, prendendo visione dei nuovi orari indicati. La progettazione del servizio, realizzata grazie a una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale anche per rispondere alle esigenze dei cittadini, prevede nuovi orari per il servizio”.

Questi i cambiamenti previsti: piazza Firenze dal lunedì (8-9) al martedì (8-9), via Castracane (tratto da via IV Agosto a via Leonardo da Vinci) dal martedì (7.30-8-30) al lunedì (7.30-8.30), Largo Saint Fons dal sabato (14.30-15.30) al giovedì (9-10.30), via delle Selve primo e terzo martedì (8.30-9.30), piazza Piave (area parcheggio intorno alla palestra) tutti i martedì (5.30-6.30), via De Sanctis (da via di Calcinaia a fine strada) secondo, quarto e quinto mercoledì (17-19), via Ferrucci (tratto iniziale da via Vecchia Pisana) primo e terzo mercoledì (17-19), via della Giustizia (da via Val di Pesa ad area a parcheggio e area a parcheggio) primo, terzo e quinto mercoledì (13-15.30), via delle Macine (da via Vecchia Pisana a via Cimarosa) primo, terzo e quinto mercoledì (17-19).

Per ulteriori informazioni, è a disposizione il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile). È in fase di aggiornamento l’area “pulizia strade” relativa al Comune di Lastra a Signa sul portale, www.aliaserviziambientali.it (nella sezione pulizia strade).