Lastra a Signa: oggi si conclude la consegna delle mascherine, da domani obbligatorio indossarla

LASTRA A SIGNA – Entro questa sera, venerdì 10 aprile, terminerà a Lastra a Signa la consegna delle mascherine a tutta la popolazione residente. Pertanto, come indicato dall’ordinanza regionale numero 26 del 6 aprile, da domani, sabato 11 aprile, scatterà l’obbligo per tutti di indossarle. In particolare, secondo il testo dell’ordinanza, le mascherine andranno sempre usate obbligatoriamente in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata dai medici di medicina generale e dal servizio sanitario. “Vorrei ringraziare le associazioni – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che si sono rese subito disponibili per effettuare il servizio e che hanno fatto sì che la consegna procedesse spedita e nei tempi previsti, in particolare l’Humanitas Scandicci sezione Ginestra Fiorentina, la Misericordia di Lastra a Signa, Misericordia di Malmantile, Associazione Nazionale Carabinieri e la Racchetta Onlus e un grazie anche ai dipendenti comunali che hanno lavorato molto in queste ore per coordinare la consegna del dispositivo”.