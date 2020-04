Lastra a Signa: oneri per cantieri di edilizia privata e Tosap, rinviati e sospesi i termini di pagamento

LASTRA A SIGNA – Questa mattina la giunta comunale di Lastra a Signa ha approvato una delibera per posticipare gli oneri di pagamento relativi a pratiche di edilizia privata, con scadenza rate compresa tra il 10 marzo e il 4 maggio, al 30 giugno (le rate successive conservano la scadenza originariamente pianificata). Per quanto riguarda la Tosap relativa alle autorizzazioni per l’occupazione temporanea del suolo pubblico per l’installazione di ponteggi o cantieri edili in genere, l’applicazione è sospesa dal 25 marzo fino 4 maggio 2020.