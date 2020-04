Lastra a Signa: otto casi negli ultimi tre giorni

LASTRA A SIGNA – Per quanto riguarda il Comune di Lastra a Signa, negli ultimi tre giorni sono stati registrati 8 casi di cittadini risultati positivi al Covid-19. Gran parte di questi sono riconducibili a casi di positivi già noti e quindi si tratta di persone già in quarantena o comunque i cui contatti sono stati monitorati dalla Asl e dal Servizio di prevenzione. Salgono quindi a 22 in totale i contagiati sul nostro territorio, tutti seguiti dal Servizio sanitario regionale e dai medici di medicina generale. “Purtroppo – si legge sulla pagina Facebook del Comune – nella giornata di ieri si è verificato il primo decesso causato da Coronavirus nel nostro Comune. Facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale”.

“Ricordiamo che sul nostro territorio, come in tutta la Toscana, è in vigore l’obbligo di usare le mascherine in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”. E ancora: “Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, tale disposizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata dai medici di medicina generale e dal servizio sanitario”.