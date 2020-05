Lastra a Signa, “Pacchetto scuola”: pubblicato il bando per i contributi per il diritto allo studio

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale denominato “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021. Il bando è indirizzato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee 2020 non superiore all’importo di 15.748,781 euro. Il beneficio può essere utilizzato per acquisto libri di testo, acquisto altro materiale didattico e servizi scolastici. La domanda d’ammissione al bando deve essere presentata al Comune di residenza dello studente entro il 19 giugno prioritariamente per via telematica con le seguenti modalità: tramite e-mail all’indirizzo [email protected] (saranno accettati solo file formato pdf, doc, odt); tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] (saranno accettati solo file formato pdf, doc e odt); tramite fax al numero 0558722946. In alternativa sarà possibile consegnare la domanda recandosi direttamente allo Sportello Unico al Cittadino, piazza del Comune 17 (suonando il campanello) nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40.