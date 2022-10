Lastra a Signa, partita ufficialmente la stagione invernale della piscina comunale. Con Ginevra Taddeucci

LASTRA A SIGNA – Partita ufficialmente la stagione invernale della piscina comunale Solarium di Lastra a Signa. “Grazie ai lavori per la realizzazione della copertura e alla ristrutturazione generale a cura del Comune – si legge in una nota – per la prima volta Lastra a Signa ha una piscina coperta. Tante le attività: dalla […]

LASTRA A SIGNA – Partita ufficialmente la stagione invernale della piscina comunale Solarium di Lastra a Signa. “Grazie ai lavori per la realizzazione della copertura e alla ristrutturazione generale a cura del Comune – si legge in una nota – per la prima volta Lastra a Signa ha una piscina coperta. Tante le attività: dalla scuola di nuoto all’Acquagym e alla ginnastica adattata in acqua”. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook Piscina Solarium Lastra a Signa. Per “sancire” questo traguardo, ieri l’amministrazione comunale ha dato il via alla stagione insieme alla nuotatrice lastrigiana e campionessa agli ultimi mondiali di nuoto Ginevra Taddeucci.