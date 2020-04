LASTRA A SIGNA – Sta proseguendo anche oggi a Lastra a Signa la consegna delle mascherine a tutta la popolazione residente. Ne vengono consegnate due a testa. I volontari delle associazioni coinvolte, in divisa, suonano al campanello e lasciano il pacchetto nella cassetta delle lettere. Si raccomanda, sopratutto nei condomini numerosi, di non uscire tutti insieme e di non creare assembramenti per il ritiro delle mascherine.

(Fotografie riprese dalla pagina Facebook del Comune)