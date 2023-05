Lastra a Signa: prosegue l’attivazione della tariffa corrispettiva. Il 78% dei cittadini ha ritirato il kit necessario

LASTRA A SIGNA – Sono oltre il 78% gli utenti di Lastra a Signa che hanno ritirato il kit, i nuovi dispositivi adesivi di lettura (Tag) da applicare ai bidoncini della raccolta domiciliare e la nuova chiavetta A-pass, utile per aprire i cassonetti stradali e per determinare correttamente la tariffa corrispettiva. Alia Servizi Ambientali Spa è […]

LASTRA A SIGNA – Sono oltre il 78% gli utenti di Lastra a Signa che hanno ritirato il kit, i nuovi dispositivi adesivi di lettura (Tag) da applicare ai bidoncini della raccolta domiciliare e la nuova chiavetta A-pass, utile per aprire i cassonetti stradali e per determinare correttamente la tariffa corrispettiva. Alia Servizi Ambientali Spa è impegnata, in questi giorni, nella messa a terra dei nuovi cassonetti digitali che permetteranno di verificare il conferimento degli utenti e le eventuali premialità in bolletta.

Il territorio comunale, infatti, è coinvolto insieme ad altri 12 comuni gestiti da Alia nell’introduzione della nuova metodologia di calcolo. Nel comune di Lastra a Signa, il gestore sta verificando la compatibilità tra la corrispettiva ed il sistema di raccolta “ibrido” oggi presente (porta a porta per le principali frazioni e cassonetti stradali per residuo non differenziabile e vetro), alternativo al porta a porta integrale. Per attivare il nuovo sistema, oltre alla dotazione degli utenti ed alla corretta differenziazione dei rifiuti prodotti ogni giorno, si è resa necessaria la sostituzione delle 106 postazioni presenti, composte da uno o più contenitori del residuo non differenziabile e campane del vetro in polietilene. L’intervento sarà attuato in circa 2 settimane e vedrà l’installazione di nuove 102 postazioni composte da contenitori digitali, che permetteranno anche un risparmio di metri lineari occupati equivalenti a 60 posti auto recuperati.

Il nuovo sistema tariffario, che premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei rifiuti, si basa sul rapporto tra le varie tipologie di conferimento, ed è composto da una quota fissa, collegata alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile basata sulla misurazione di tutti i conferimenti dei rifiuti. Ricordando che il conferimento delle frazioni differenziate (organico, carta e cartone e imballaggi) è gratuito e senza limiti, si informa che la rilevazione è utile solo per stabilire l’accesso a eventuali premialità in fattura. Il conferimento del residuo non differenziabile resta a cassonetto stradale e permette la rilevazione dei conferimenti. La raccolta del vetro rimane ad accesso libero e campana stradale; il calendario delle raccolte a domicilio non subisce variazioni.

Per attivare il sistema, è necessario dotarsi di chiavetta A-pass, sacchi con Tag e nuovi dispositivi adesivi di lettura (Tag) da apporre correttamente (a sinistra guardando l’apertura dei bidoni), si informa che fino al prossimo 3 giugno è possibile recarsi al Punto Alia presso la sede Comunale, in via Cadorna (Punto Amico), ogni mercoledì e sabato al mattino (in orario 8.30-13) e ogni giovedì nel pomeriggio (in orario 13.30-18.30) per ritirare le proprie dotazioni.