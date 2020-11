Lastra a Signa: proseguono i lavori da parte di Publiacqua di sistemazione della rete fognaria cittadina

LASTRA A SIGNA – Sono in corso sul territorio di Lastra a Signa i lavori portati avanti da Publicaqua di sistemazione della rete fognaria: “Opere utili – spiegano dal comune – a rendere efficiente e in linea con le disposizioni europee il sistema fognario e di collettamento a depurazione dei reflui. I lavori stanno andando avanti sul territorio del capoluogo, Santa Lucia e nella zona di San Martino. L’intervento, per un investimento di circa 2,3 milioni di euro, è stato avviato a luglio 2020 e in queste settimane sono in atto alcune operazioni di bonifica nella zona della fermata ferroviaria ed è stata avviata la fase di inizio lavori del lotto nell’area degli ex Macelli. In generale l’opera consiste nella posa di nuove condotte fognarie in pressione a gravità (complessivamente circa 2,5 chilometri) e di 5 stazioni di sollevamento. L’obiettivo è il risanamento igienico sanitario dell’agglomerato con l’eliminazione di numerosi scarichi di reflui dispersi oggi in ambiente e risoluzione della procedura di infrazione comunitaria in materia di acque reflue. La fine dei lavori, salvo imprevisti, è prevista entro il primo semestre del 2021”.