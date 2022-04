Lastra a Signa: pubblicato il bando per contributi a sostegno della morosità incolpevole

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito del Comune, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, l’avviso finalizzato all’erogazione di contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti di persone in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica. Sarà possibile […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito del Comune, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, l’avviso finalizzato all’erogazione di contributi per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti di persone in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica. Sarà possibile presentare domanda a partire dalla pubblicazione del presente avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 30 novembre 2022. La domanda per accedere al contributo deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, scaricabile dal sito web del Comune di Lastra a Signa https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it.